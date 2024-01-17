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Трое женщин — в тяжелом состоянии: новые данные ХОВА об ударе по Харькову

Общество 15:48   17.01.2024
Виктория Яковенко
Трое женщин — в тяжелом состоянии: новые данные ХОВА об ударе по Харькову Фото: скриншот

В результате ракетных ударов РФ по Харькову вечером 16 января пострадали 17 человек. 13 из них – в больнице.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, трое женщин разных возрастов – в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Состояние других пациентов — среднее и легкое, добавил глава ХОВА.

«В результате обстрела у нас пострадало около 30 объектов недвижимости. Из них 15 – жилые дома», – отметил Синегубов.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове в 21:40 16 января. Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что на месте из-под завалов вытащили женщину. Еще 30 человек эвакуировали.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 15:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетных ударов РФ по Харькову вечером 16 января пострадали 17 человек. 13 из них – в больнице.".