Трое женщин — в тяжелом состоянии: новые данные ХОВА об ударе по Харькову

В результате ракетных ударов РФ по Харькову вечером 16 января пострадали 17 человек. 13 из них – в больнице.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, трое женщин разных возрастов – в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Состояние других пациентов — среднее и легкое, добавил глава ХОВА.

«В результате обстрела у нас пострадало около 30 объектов недвижимости. Из них 15 – жилые дома», – отметил Синегубов.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове в 21:40 16 января. Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что на месте из-под завалов вытащили женщину. Еще 30 человек эвакуировали.