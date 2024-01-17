Три жінки – у тяжкому стані: нові дані ХОВА про удар по Харкову

Внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову ввечері 16 січня постраждали 17 людей. 13 з них – у лікарні.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, три жінки різного віку – у досить важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.

Стан інших пацієнтів – середній та легкий, додав голова ХОВА.

«Внаслідок обстрілу у нас постраждало близько 30 об’єктів нерухомості. З них 15 – житлові будинки», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, два вибухи пролунали в місті о 21:40 16 січня. Відомо про 17 постраждалих. Спікер Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко поінформував, що ракетним ударом РФ у Холодногірському районі Харкова частково зруйновано кілька будівель, зокрема приватну клініку та комунальну установу. У ГУ ДСНС України в Харківській області додали, що на місці з-під завалів витягли жінку. Ще 30 людей евакуювали.