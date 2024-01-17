Три жінки – у тяжкому стані: нові дані ХОВА про удар по Харкову
Внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову ввечері 16 січня постраждали 17 людей. 13 з них – у лікарні.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, три жінки різного віку – у досить важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.
Стан інших пацієнтів – середній та легкий, додав голова ХОВА.
«Внаслідок обстрілу у нас постраждало близько 30 об’єктів нерухомості. З них 15 – житлові будинки», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, два вибухи пролунали в місті о 21:40 16 січня. Відомо про 17 постраждалих. Спікер Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко поінформував, що ракетним ударом РФ у Холодногірському районі Харкова частково зруйновано кілька будівель, зокрема приватну клініку та комунальну установу. У ГУ ДСНС України в Харківській області додали, що на місці з-під завалів витягли жінку. Ще 30 людей евакуювали.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 15:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову ввечері 16 січня постраждали 17 людей. 13 з них – у лікарні.".