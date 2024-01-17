Live
  • Ср 17.01.2024
    • Харьков
  •   -15°С
  • USD 37.92
  • EUR 41.28

О состоянии трех тяжелых пострадавших от удара по Харькову рассказали в ХОВА

Происшествия 19:08   17.01.2024
Елена Нагорная
О состоянии трех тяжелых пострадавших от удара по Харькову рассказали в ХОВА

Две женщины, пострадавшие в результате ракетного удара по улице Благовещенской в Харькове вечером 16 января, прооперированы, у них черепно-мозговые травмы. У еще одной женщины — отравление продуктами горения. Все три — в тяжелом состоянии.

Об этом заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов сообщил в эфире телемарафона.

Он напомнил, что пострадали 17 гражданских, среди которых 16 женщин. В медучреждении — 13 человек.

«Подавляющее большинство пострадавших это женщины, потому что частное медицинское учреждение, которое является одним из наиболее пострадавших в результате обстрела зданий, предоставляло женщинам гинекологические услуги. Поэтому, к сожалению, имеем такую ситуацию», — пояснил Иванов.

По его данным, всего ракетным ударом повреждено около 25 зданий.

«Кроме частного медицинского учреждения там еще государственное медицинское учреждение, здание суда, некоторые объекты нежилого фонда. Жилые дома, к счастью, пострадали не больше всего. Около 500 окон выбито», — сказал чиновник.

За сегодняшний день, отметил он, на этой улице энергетики восстановили свет, в течение суток вернут водо- и газоснабжение.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове около 21:40 16 января. Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ракетным ударом РФ в Холодногорском районе частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение. В облуправлении ГСЧС проинформировали, что из-под завалов достали женщину. Еще 30 человек эвакуировали.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Сообщают о взрывах на Харьковщине: Синегубов призвал быть в укрытиях
Сообщают о взрывах на Харьковщине: Синегубов призвал быть в укрытиях
17.01.2024, 22:42
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
Главные новости Харькова 17.01: последствия ракетного удара, удар КАБ, фронт
Главные новости Харькова 17.01: последствия ракетного удара, удар КАБ, фронт
17.01.2024, 22:58
После морозов до 21° — туман и дождь: погода в Харькове и области на 18 января
После морозов до 21° — туман и дождь: погода в Харькове и области на 18 января
17.01.2024, 19:58
Ракетный удар был нанесен по Чугуеву — начальник Харьковского гарнизона
Ракетный удар был нанесен по Чугуеву — начальник Харьковского гарнизона
17.01.2024, 23:07

Новости по теме:

19:22
Улица Рождественская будет временно закрыта для движения
10:36
В Харькове возле 13 гимназии произошел прорыв водопровода (фото)
14:26
На Благовещенской произошло ДТП с пострадавшими (фото)
07:51
На Благовещенской произошло ДТП с участием маршрутки (Фото)
10:59
В Холодногорском районе горела многоэтажка

Вы читали новость: «О состоянии трех тяжелых пострадавших от удара по Харькову рассказали в ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две женщины, пострадавшие в результате ракетного удара по улице Благовещенской в Харькове вечером 16 января, прооперированы, у них черепно-мозговые травмы. У еще одной женщины — отравление продуктами горения. Все три — в тяжелом состоянии.".