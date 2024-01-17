О состоянии трех тяжелых пострадавших от удара по Харькову рассказали в ХОВА
Две женщины, пострадавшие в результате ракетного удара по улице Благовещенской в Харькове вечером 16 января, прооперированы, у них черепно-мозговые травмы. У еще одной женщины — отравление продуктами горения. Все три — в тяжелом состоянии.
Об этом заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов сообщил в эфире телемарафона.
Он напомнил, что пострадали 17 гражданских, среди которых 16 женщин. В медучреждении — 13 человек.
«Подавляющее большинство пострадавших это женщины, потому что частное медицинское учреждение, которое является одним из наиболее пострадавших в результате обстрела зданий, предоставляло женщинам гинекологические услуги. Поэтому, к сожалению, имеем такую ситуацию», — пояснил Иванов.
По его данным, всего ракетным ударом повреждено около 25 зданий.
«Кроме частного медицинского учреждения там еще государственное медицинское учреждение, здание суда, некоторые объекты нежилого фонда. Жилые дома, к счастью, пострадали не больше всего. Около 500 окон выбито», — сказал чиновник.
За сегодняшний день, отметил он, на этой улице энергетики восстановили свет, в течение суток вернут водо- и газоснабжение.
Напомним, два взрыва прогремели в Харькове около 21:40 16 января. Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ракетным ударом РФ в Холодногорском районе частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение. В облуправлении ГСЧС проинформировали, что из-под завалов достали женщину. Еще 30 человек эвакуировали.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две женщины, пострадавшие в результате ракетного удара по улице Благовещенской в Харькове вечером 16 января, прооперированы, у них черепно-мозговые травмы. У еще одной женщины — отравление продуктами горения. Все три — в тяжелом состоянии.".