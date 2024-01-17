Про стан трьох тяжких постраждалих від удару по Харкову розповіли в ХОВА

Дві жінки, які постраждали внаслідок ракетного удару по вулиці Благовіщенській у Харкові ввечері 16 січня, прооперовані, у них черепно-мозкові травми. Ще одна жінка отримала отруєння продуктами горіння. Усі три – у тяжкому стані.

Про це заступник начальника ХОВА Євген Іванов повідомив у етері телемарафону.

Він нагадав, що постраждали 17 цивільних, серед яких 16 жінок. У медустанові – 13 осіб.

“Переважна більшість постраждалих це жінки, тому що приватна медична установа, яка є однією з найбільш постраждалих внаслідок обстрілу будівель, надавала жінкам гінекологічні послуги. Тому, на жаль, маємо таку ситуацію“, – пояснив Іванов.

За його даними, загалом ракетним ударом пошкоджено близько 25 будівель.

“Окрім приватної медичної установи там ще державна медична установа, будівля суду, деякі об’єкти нежитлового фонду. Житлові будинки, на щастя, постраждали не найбільше. Близько 500 вікон вибито“, – сказав посадовець.

За сьогоднішній день, зазначив він, на цій вулиці енергетики відновили світло, протягом доби повернуть водо- та газопостачання.

Нагадаємо, два вибухи пролунали в місті о 21:40 16 січня. Відомо про 17 постраждалих. Спікер облпрокуратури Дмитро Чубенко поінформував, що ракетним ударом РФ у Холодногірському районі частково зруйновано кілька будівель, зокрема приватну клініку та комунальну установу. В облуправлінні ДСНС додали, що на місці з-під завалів витягли жінку. Ще 30 людей евакуювали.