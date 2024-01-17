Ракетные удары по Харькову: повреждено 21 здание, выбито более 500 окон (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове в результате ракетных ударов вечером 16 января было повреждено 21 здание, в том числе 19 жилых домов.
По данным Харьковского горсовета, все поврежденные дома – в Холодногорском районе. Всего в зданиях были выбиты 522 окна.
«Сейчас коммунальщики оперативно устраняют последствия ракетного удара – закрывают выбитые окна и двери, ремонтируют фасады домов. На месте происшествия также работают сотрудники КП «Харьковблагоустройство». Они убирают стекло и рамы из разбитых окон, обломки и габаритный мусор», — отметили в мэрии.
Там добавили, что специалисты еще обследуют здания на наличие повреждений, поэтому их количество может увеличиться.
Читайте также: В Харькове поврежден суд в результате ракетных ударов (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: здания, міськрада, окна, последствия, удары, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ракетные удары по Харькову: повреждено 21 здание, выбито более 500 окон (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 11:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате ракетных ударов вечером 16 января было повреждено 21 здание, в том числе 19 жилых домов.".