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Ракетные удары по Харькову: повреждено 21 здание, выбито более 500 окон (фото)

Общество 11:25   17.01.2024
Виктория Яковенко
Ракетные удары по Харькову: повреждено 21 здание, выбито более 500 окон (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове в результате ракетных ударов вечером 16 января было повреждено 21 здание, в том числе 19 жилых домов.

По данным Харьковского горсовета, все поврежденные дома – в Холодногорском районе. Всего в зданиях были выбиты 522 окна.

«Сейчас коммунальщики оперативно устраняют последствия ракетного удара – закрывают выбитые окна и двери, ремонтируют фасады домов. На месте происшествия также работают сотрудники КП «Харьковблагоустройство». Они убирают стекло и рамы из разбитых окон, обломки и габаритный мусор», — отметили в мэрии.

Там добавили, что специалисты еще обследуют здания на наличие повреждений, поэтому их количество может увеличиться.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 11:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате ракетных ударов вечером 16 января было повреждено 21 здание, в том числе 19 жилых домов.".