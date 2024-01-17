Ракетные удары по Харькову: повреждено 21 здание, выбито более 500 окон (фото)

В Харькове в результате ракетных ударов вечером 16 января было повреждено 21 здание, в том числе 19 жилых домов.

По данным Харьковского горсовета, все поврежденные дома – в Холодногорском районе. Всего в зданиях были выбиты 522 окна.

«Сейчас коммунальщики оперативно устраняют последствия ракетного удара – закрывают выбитые окна и двери, ремонтируют фасады домов. На месте происшествия также работают сотрудники КП «Харьковблагоустройство». Они убирают стекло и рамы из разбитых окон, обломки и габаритный мусор», — отметили в мэрии.

Там добавили, что специалисты еще обследуют здания на наличие повреждений, поэтому их количество может увеличиться.