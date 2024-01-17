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Ракетні удари по Харкову: пошкоджена 21 будівля, вибито понад 500 вікон (фото)

Суспільство 11:25   17.01.2024
Вікторія Яковенко
Ракетні удари по Харкову: пошкоджена 21 будівля, вибито понад 500 вікон (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові внаслідок ракетних ударів ввечері 16 січня була пошкоджена 21 будівля, в тому числі 19 житлових будинків.

За даними Харківської міськради, усі пошкоджені будинки – в Холодногірському районі. Загалом у будівлях було вибито 522 вікна.

«Зараз комунальники оперативно усувають наслідки ракетного удару – закривають вибиті вікна та двері, ремонтують фасади будинків. На місці події також працюють співробітники КП «Харківблагоустрій». Вони прибирають скло та рами з розбитих вікон, уламки та габаритне сміття», – зазначили у мерії.

Там додали, що фахівці ще обстежують будівлі на наявність пошкоджень, тому їхня кількість може збільшитися.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок ракетних ударів ввечері 16 січня була пошкоджена 21 будівля, в тому числі 19 житлових будинків.".