Ракетні удари по Харкову: пошкоджена 21 будівля, вибито понад 500 вікон (фото)

У Харкові внаслідок ракетних ударів ввечері 16 січня була пошкоджена 21 будівля, в тому числі 19 житлових будинків.

За даними Харківської міськради, усі пошкоджені будинки – в Холодногірському районі. Загалом у будівлях було вибито 522 вікна.

«Зараз комунальники оперативно усувають наслідки ракетного удару – закривають вибиті вікна та двері, ремонтують фасади будинків. На місці події також працюють співробітники КП «Харківблагоустрій». Вони прибирають скло та рами з розбитих вікон, уламки та габаритне сміття», – зазначили у мерії.

Там додали, що фахівці ще обстежують будівлі на наявність пошкоджень, тому їхня кількість може збільшитися.