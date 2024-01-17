Ракетні удари по Харкову: пошкоджена 21 будівля, вибито понад 500 вікон (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові внаслідок ракетних ударів ввечері 16 січня була пошкоджена 21 будівля, в тому числі 19 житлових будинків.
За даними Харківської міськради, усі пошкоджені будинки – в Холодногірському районі. Загалом у будівлях було вибито 522 вікна.
«Зараз комунальники оперативно усувають наслідки ракетного удару – закривають вибиті вікна та двері, ремонтують фасади будинків. На місці події також працюють співробітники КП «Харківблагоустрій». Вони прибирають скло та рами з розбитих вікон, уламки та габаритне сміття», – зазначили у мерії.
Там додали, що фахівці ще обстежують будівлі на наявність пошкоджень, тому їхня кількість може збільшитися.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 11:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок ракетних ударів ввечері 16 січня була пошкоджена 21 будівля, в тому числі 19 житлових будинків.".