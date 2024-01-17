У Харкові пошкоджений суд внаслідок ракетних ударів (фото)
Фото: “Судова влада України”
Ввечері 16 січня внаслідок обстрілу Харкова постраждало приміщення одного з судів міста.
Про це повідомила «Судова влада України». За їхніми даними, приміщення зазнало значних ушкоджень.
Читайте також: Частина центру в Харкові без тепла та світла через ракетний удар – мерія
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, помещение, пострадало, суд, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові пошкоджений суд внаслідок ракетних ударів (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 16 січня внаслідок обстрілу Харкова постраждало приміщення одного з судів міста.".