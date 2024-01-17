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У Харкові пошкоджений суд внаслідок ракетних ударів (фото)

Суспільство 11:11   17.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пошкоджений суд внаслідок ракетних ударів (фото) Фото: “Судова влада України”

Ввечері 16 січня внаслідок обстрілу Харкова постраждало приміщення одного з судів міста.

Про це повідомила «Судова влада України». За їхніми даними, приміщення зазнало значних ушкоджень.

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Фото: “Судова влада України”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 16 січня внаслідок обстрілу Харкова постраждало приміщення одного з судів міста.".