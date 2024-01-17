В Харькове поврежден суд в результате ракетных ударов (фото)
Фото: «Судова влада України»
Вечером 16 января в результате обстрела Харькова пострадало помещение одного из судов города.
Об этом сообщила «Судова влада України». По их данным, помещение получило значительные повреждения.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 16 января в результате обстрела Харькова пострадало помещение одного из судов города.".