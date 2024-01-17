В Купянске в огне погиб мужчина: в ГСЧС сообщили подробности (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В городе Купянск на Харьковщине сегодня утром произошел смертельный пожар.
Сообщения о пожаре в частном доме спасатели получили 17 января в 10:17, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Когда спасатели приехали на место, стало известно, что горели домашние вещи в одной из комнат.
«Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины. Площадь горения составила 4 кв. м. Спасатели локализовали пожар в 10:57, а в 11:15 полностью ликвидировали его. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», — добавили в ГСЧС.
Читайте также: Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, купянск, огонь, погиб, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Купянске в огне погиб мужчина: в ГСЧС сообщили подробности (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск на Харьковщине сегодня утром произошел смертельный пожар.".