В Купянске в огне погиб мужчина: в ГСЧС сообщили подробности (фото)

В городе Купянск на Харьковщине сегодня утром произошел смертельный пожар.

Сообщения о пожаре в частном доме спасатели получили 17 января в 10:17, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Когда спасатели приехали на место, стало известно, что горели домашние вещи в одной из комнат.

«Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины. Площадь горения составила 4 кв. м. Спасатели локализовали пожар в 10:57, а в 11:15 полностью ликвидировали его. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», — добавили в ГСЧС.