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В Купянске в огне погиб мужчина: в ГСЧС сообщили подробности (фото)

Общество 13:03   17.01.2024
Виктория Яковенко
В Купянске в огне погиб мужчина: в ГСЧС сообщили подробности (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В городе Купянск на Харьковщине сегодня утром произошел смертельный пожар.

Сообщения о пожаре в частном доме спасатели получили 17 января в 10:17, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Когда спасатели приехали на место, стало известно, что горели домашние вещи в одной из комнат.

«Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины. Площадь горения составила 4 кв. м. Спасатели локализовали пожар в 10:57, а в 11:15 полностью ликвидировали его. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», — добавили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 13:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск на Харьковщине сегодня утром произошел смертельный пожар.".