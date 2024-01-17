У Куп’янську у вогні загинув чоловік: у ДСНС повідомили подробиці (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У місті Куп’янськ на Харківщині сьогодні вранці сталася смертельна пожежа.
Повідомлення про пожежу в приватному будинку рятувальники отримали 17 січня о 10:17, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
Коли рятувальники приїхали на місце стало відомо, що горіли домашні речі в одній із кімнат.
«Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Площа горіння склала 4 кв.м. Рятувальники локалізували пожежу о 10:57, а об 11:15 – повністю ліквідували її. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем», – додали в ДСНС.
Читайте також: Наслідки ракетного удару по Харкову показали рятувальники (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, куп'янск, огонь, погиб, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Куп’янську у вогні загинув чоловік: у ДСНС повідомили подробиці (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 13:03;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ на Харківщині сьогодні вранці сталася смертельна пожежа.".