У Куп’янську у вогні загинув чоловік: у ДСНС повідомили подробиці (фото)

У місті Куп’янськ на Харківщині сьогодні вранці сталася смертельна пожежа.

Повідомлення про пожежу в приватному будинку рятувальники отримали 17 січня о 10:17, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Коли рятувальники приїхали на місце стало відомо, що горіли домашні речі в одній із кімнат.

«Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Площа горіння склала 4 кв.м. Рятувальники локалізували пожежу о 10:57, а об 11:15 – повністю ліквідували її. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем», – додали в ДСНС.