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У Куп’янську у вогні загинув чоловік: у ДСНС повідомили подробиці (фото)

Суспільство 13:03   17.01.2024
Виктория Яковенко
У Куп’янську у вогні загинув чоловік: у ДСНС повідомили подробиці (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У місті Куп’янськ на Харківщині сьогодні вранці сталася смертельна пожежа.

Повідомлення про пожежу в приватному будинку рятувальники отримали 17 січня о 10:17, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Коли рятувальники приїхали на місце стало відомо, що горіли домашні речі в одній із кімнат.

«Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Площа горіння склала 4 кв.м. Рятувальники локалізували пожежу о 10:57, а об 11:15 – повністю ліквідували її. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем», – додали в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 13:03;

  • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ на Харківщині сьогодні вранці сталася смертельна пожежа.".