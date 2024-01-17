Терехов про наслідки нічного удару: в Харкові пошкоджено 19 будинків

Мер Харкова Ігор Терехов зранку 17 січня повідомив подробиці про наслідки російської терористичної атаки, що сталася напередодні увечері.

“Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, – 19. Сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога”, – написав Терехов у телеграмі.

Нагадаємо, два вибухи пролунали в місті о 21:40 16 січня. Відомо про 17 постраждалих. Спікер Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко поінформував, що ракетним ударом РФ у Холодногірському районі Харкова частково зруйновано кілька будівель, зокрема приватну клініку та комунальну установу. У ГУ ДСНС України в Харківській області додали, що на місці з-під завалів витягли жінку. Ще 30 людей евакуювали.