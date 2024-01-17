Терехов про последствия ночного удара: в Харькове повреждено 19 домов

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 17 января сообщил подробности о последствиях российской террористической атаки, произошедшей накануне вечером.

«Число жилых домов, пострадавших от прилетов двух вражеских ракет вчера вечером, — 19. Семнадцать горожан ранены, 14 из них в больнице, одна в тяжелом состоянии. 14 автомобилей разбиты. На месте продолжают работу все соответствующие службы. Всем, кто в этом нуждается, оказывается вся необходимая помощь», — написал Терехов в telegram.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове в 21:40 16 января. Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что на месте из-под завалов вытащили женщину. Еще 30 человек эвакуировали.