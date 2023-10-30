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50% мігрантів, які виїхали через війну, не повернуться в Україну– Лібанова

Світ 16:12   30.10.2023
Оксана Якушко
50% мігрантів, які виїхали через війну, не повернуться в Україну– Лібанова

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину громадян, які виїхали з країни через війну, повідомляє УП .

«Частина військових мігрантів повернеться. Сподіваюся, що зможемо повернути половину. Більше – навряд чи», – зазначила Лібанова.

Лібанова нагадала, що діаспора – це не тільки ті, хто виїхав кілька поколінь тому, це, зокрема, і громадяни, які виїхали два роки тому через війну.

Вона говорила про них не як про біженців, а як про мігрантів.

“Вони можуть забезпечити нам не тільки інвестиції, не тільки в цьому їх цінність. Головне, щоб вони формували позитивний імідж України та українців за кордоном”, – вважає Лібанова.

Понад 6 мільйонів українців стали вимушеними мігрантами через війну, що призвело до скорочення робочої сили на 22%.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 16:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину громадян, які виїхали з країни через війну, повідомляє УП .".