50% мігрантів, які виїхали через війну, не повернуться в Україну– Лібанова

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину громадян, які виїхали з країни через війну, повідомляє УП .

«Частина військових мігрантів повернеться. Сподіваюся, що зможемо повернути половину. Більше – навряд чи», – зазначила Лібанова.

Лібанова нагадала, що діаспора – це не тільки ті, хто виїхав кілька поколінь тому, це, зокрема, і громадяни, які виїхали два роки тому через війну.

Вона говорила про них не як про біженців, а як про мігрантів.

“Вони можуть забезпечити нам не тільки інвестиції, не тільки в цьому їх цінність. Головне, щоб вони формували позитивний імідж України та українців за кордоном”, – вважає Лібанова.

Понад 6 мільйонів українців стали вимушеними мігрантами через війну, що призвело до скорочення робочої сили на 22%.