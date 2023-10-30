50% мігрантів, які виїхали через війну, не повернуться в Україну– Лібанова
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину громадян, які виїхали з країни через війну, повідомляє УП .
«Частина військових мігрантів повернеться. Сподіваюся, що зможемо повернути половину. Більше – навряд чи», – зазначила Лібанова.
Лібанова нагадала, що діаспора – це не тільки ті, хто виїхав кілька поколінь тому, це, зокрема, і громадяни, які виїхали два роки тому через війну.
Вона говорила про них не як про біженців, а як про мігрантів.
“Вони можуть забезпечити нам не тільки інвестиції, не тільки в цьому їх цінність. Головне, щоб вони формували позитивний імідж України та українців за кордоном”, – вважає Лібанова.
Понад 6 мільйонів українців стали вимушеними мігрантами через війну, що призвело до скорочення робочої сили на 22%.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: беженцы, мигранты, Украина, Элла Либанова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 16:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину громадян, які виїхали з країни через війну, повідомляє УП .".