Половина мигрантов, выехавших из-за войны, не вернется в Украину – Либанова

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны из-за войны, сообщает УП.

«Часть военных мигрантов вернется. Надеюсь, что сможем вернуть половину. Больше – вряд ли», — отметила Либанова. Она подчеркнула , что диаспора – это не только те, кто выехал несколько поколений назад, это, в частности, и граждане, которые выехали два года назад из-за войны.

Она говорила о них не как о беженцах, а как о мигрантах.

«Они могут обеспечить нам не только инвестиции, не только в этом их ценность. Главное, чтобы они формировали позитивный имидж Украины и украинцев за рубежом», – считает Либанова.

Более 6 миллионов украинцев стали вынужденными мигрантами из-за войны, что привело к сокращению рабочей силы на 22%.

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