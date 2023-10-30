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Половина мигрантов, выехавших из-за войны, не вернется в Украину – Либанова

Мир 16:12   30.10.2023
Оксана Якушко
Половина мигрантов, выехавших из-за войны, не вернется в Украину – Либанова Gazeta Wyborcza

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны из-за войны, сообщает УП.

«Часть военных мигрантов вернется. Надеюсь, что сможем вернуть половину. Больше – вряд ли», — отметила Либанова. Она подчеркнула , что диаспора – это не только те, кто выехал несколько поколений назад, это, в частности, и граждане, которые выехали два года назад из-за войны.

Она говорила о них не как о беженцах, а как о мигрантах.

«Они могут обеспечить нам не только инвестиции, не только в этом их ценность. Главное, чтобы они формировали позитивный имидж Украины и украинцев за рубежом», – считает Либанова.

Более 6 миллионов украинцев стали вынужденными мигрантами из-за войны, что привело к сокращению рабочей силы на 22%.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 16:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны из-за войны, сообщает УП.".