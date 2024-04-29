Друга річниця звільнення Руської Лозової: як відзначили (фото)

Мешканці Руської Лозової під Харковом 29 квітня відзначили два роки з моменту звільнення села від російських окупантів – провели толоку.

“Сьогодні у Руській Лозовій відбулась толока з нагоди другої річниці звільнення села від російських загарбників. До прибирання узбіч доріг, наведення ладу у центрі та в різних районах Руської Лозової долучилися більше сотні мешканців села, а також працівники старостату на чолі зі старостою і комунальна техніка“, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що жителі Руської Лозової засипали шість вирв від “прильотів”, прибрали та вивезли кілька тонн скошеної трави, а також сухостою та інших чагарників.

Нагадаємо, 29 квітня 2022 року ЗСУ звільнили Руську Лозову. Першим про це повідомив командир спецпідрозділу “Kraken” Костянтин Немічев, потім інформацію підтвердили ГУР Міноборони та командування Сухопутних військ ЗСУ. А мер Харкова Ігор Терехов спрогнозував, що зі звільненням Руської Лозової інтенсивність ворожих обстрілів Харкова має зменшитися.