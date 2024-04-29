Live
  • Пн 29.04.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.44

Друга річниця звільнення Руської Лозової: як відзначили (фото)

Суспільство 20:00   29.04.2024
Оксана Горун
Друга річниця звільнення Руської Лозової: як відзначили (фото)

Мешканці Руської Лозової під Харковом 29 квітня відзначили два роки з моменту звільнення села від російських окупантів – провели толоку.

Сьогодні у Руській Лозовій відбулась толока з нагоди другої річниці звільнення села від російських загарбників. До прибирання узбіч доріг, наведення ладу у центрі та в різних районах Руської Лозової долучилися більше сотні мешканців села, а також працівники старостату на чолі зі старостою і комунальна техніка“, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Прибирання в Російській Лозовій на Харківщині 2

Він зазначив, що жителі Руської Лозової засипали шість вирв від “прильотів”, прибрали та вивезли кілька тонн скошеної трави, а також сухостою та інших чагарників.

Читайте також: У Липцях на Харківщині не залишилося дітей, дорослі також виїжджають

Прибирання в Російській Лозовій на Харківщині 4

Нагадаємо, 29 квітня 2022 року ЗСУ звільнили Руську Лозову. Першим про це повідомив командир спецпідрозділу “Kraken” Костянтин Немічев, потім інформацію підтвердили ГУР Міноборони та командування Сухопутних військ ЗСУ. А мер Харкова Ігор Терехов  спрогнозував, що зі звільненням Руської Лозової інтенсивність ворожих обстрілів Харкова має зменшитися.

Прибирання в Російській Лозовій на Харківщині

Прибирання в Російській Лозовій на Харківщині 3

Прибирання в Російській Лозовій на Харківщині 5

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові КАБ пошкодила притулок для тварин (відео)
У Харкові КАБ пошкодила притулок для тварин (відео)
29.04.2024, 20:29
У Харкові перейменували низку вулиць
У Харкові перейменували низку вулиць
29.04.2024, 18:00
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
26.02.2024, 07:51
Друга річниця звільнення Руської Лозової: як відзначили (фото)
Друга річниця звільнення Руської Лозової: як відзначили (фото)
29.04.2024, 20:00
У Харкові КАБ пошкодила багатоповерхівку, 5 бомб вибухнули в районі: що відомо
У Харкові КАБ пошкодила багатоповерхівку, 5 бомб вибухнули в районі: що відомо
29.04.2024, 18:40
Нові дані про обстріл Харкова: поранений чоловік
Нові дані про обстріл Харкова: поранений чоловік
29.04.2024, 19:19

Новини за темою:

18:46
Харкову дозволили звільнити бізнес від місцевих податків, ХОВА вже підтвердила
12:53
15 мешканців Харківщини звільнили з полону – Синєгубов
10:33
Житель Харківщини повернувся з полону
07:49
ISW після звільнення Кліщіївки: критика ЗСУ була необґрунтованою
20:53
Звільнення Андріївки було б неможливим без харківської 92 ОШБр – журналіст

Ви читали новину: «Друга річниця звільнення Руської Лозової: як відзначили (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Руської Лозової під Харковом 29 квітня відзначили два роки з моменту звільнення села від російських окупантів – провели толоку".