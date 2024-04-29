Друга річниця звільнення Руської Лозової: як відзначили (фото)
Мешканці Руської Лозової під Харковом 29 квітня відзначили два роки з моменту звільнення села від російських окупантів – провели толоку.
“Сьогодні у Руській Лозовій відбулась толока з нагоди другої річниці звільнення села від російських загарбників. До прибирання узбіч доріг, наведення ладу у центрі та в різних районах Руської Лозової долучилися більше сотні мешканців села, а також працівники старостату на чолі зі старостою і комунальна техніка“, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Він зазначив, що жителі Руської Лозової засипали шість вирв від “прильотів”, прибрали та вивезли кілька тонн скошеної трави, а також сухостою та інших чагарників.
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Нагадаємо, 29 квітня 2022 року ЗСУ звільнили Руську Лозову. Першим про це повідомив командир спецпідрозділу “Kraken” Костянтин Немічев, потім інформацію підтвердили ГУР Міноборони та командування Сухопутних військ ЗСУ. А мер Харкова Ігор Терехов спрогнозував, що зі звільненням Руської Лозової інтенсивність ворожих обстрілів Харкова має зменшитися.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: звільнення, новини Харкова, Русская Лозовая;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 20:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Руської Лозової під Харковом 29 квітня відзначили два роки з моменту звільнення села від російських окупантів – провели толоку".