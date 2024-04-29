Вторая годовщина освобождения Русской Лозовой: как отметили (фото)

Жители Русской Лозовой под Харьковом 29 апреля отметили два года с момента освобождения села от российских оккупантов — провели толоку.

«Сегодня в Русской Лозовой состоялась толока по случаю второй годовщины освобождения села от российских захватчиков. К уборке обочин дорог, наведению порядка в центре и в разных районах Русской Лозовой присоединились более сотни жителей села, а также работники старостата во главе со старостой и коммунальная техника», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что жители Русской Лозовой засыпали шесть воронок от «прилетов», убрали и вывезли несколько тонн скошенной травы, а также сухостоя и прочих зарослей.

Напомним, 29 апреля 2022 года ВСУ освободили Русскую Лозовую. Первым об этом сообщил командир спецподразделения «Kraken» Константин Немичев, затем информацию подтвердили ГУР Минобороны и командование Сухопутных войск ВСУ. А мэр Харькова Игорь Терехов спрогнозировал, что с освобождением Русской Лозовой интенсивность вражеских обстрелов Харькова должна уменьшиться.