Вторая годовщина освобождения Русской Лозовой: как отметили (фото)
Жители Русской Лозовой под Харьковом 29 апреля отметили два года с момента освобождения села от российских оккупантов — провели толоку.
«Сегодня в Русской Лозовой состоялась толока по случаю второй годовщины освобождения села от российских захватчиков. К уборке обочин дорог, наведению порядка в центре и в разных районах Русской Лозовой присоединились более сотни жителей села, а также работники старостата во главе со старостой и коммунальная техника», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Он отметил, что жители Русской Лозовой засыпали шесть воронок от «прилетов», убрали и вывезли несколько тонн скошенной травы, а также сухостоя и прочих зарослей.
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Напомним, 29 апреля 2022 года ВСУ освободили Русскую Лозовую. Первым об этом сообщил командир спецподразделения «Kraken» Константин Немичев, затем информацию подтвердили ГУР Минобороны и командование Сухопутных войск ВСУ. А мэр Харькова Игорь Терехов спрогнозировал, что с освобождением Русской Лозовой интенсивность вражеских обстрелов Харькова должна уменьшиться.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: звільнення, новости Харькова, освобождение, Русская Лозовая;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 20:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Русской Лозовой под Харьковом 29 апреля отметили два года с момента освобождения села от российских оккупантов — провели толоку".