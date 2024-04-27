В Липцах на Харьковщине не осталось детей, взрослые тоже выезжают

Село Липцы на Харьковщине, по которому регулярно прилетают российские авиабомбы и снаряды, постепенно пустеет. Сейчас там осталось менее десятой части довоенного количества жителей.

«Всех детей из громады эвакуировали, — сообщил в комментарии «Слобідському краю» начальник Липецкой сельской военной администрации Алексей Слабченко. — В настоящее время тем, у кого есть желание уехать, помогаем. Сегодня, в частности, из Липцев эвакуируются четыре человека, которым нужна помощь. Благотворительные организации также помогают громаде транспортом для эвакуации. Все желающие могут эвакуироваться. В настоящее время проводим индивидуальные переговоры со всеми жителями. Некоторые берут время и собираются уезжать, другие колеблются, а некоторые приняли решение оставаться».

На момент начала полномасштабного вторжения РФ в Липецкой громаде было 13,5 тысячи жителей, из них 4,5 тысячи — в самих Липцах. По данным на прошлую неделю, в громаде оставалось 1726 человек, в Липцах – 890.

«В четверг сделали подсчет – прошли по дворам – у нас значительно уменьшилось количество жителей. Люди сами эвакуируются», – отметил Слабченко.

По информации начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, только за минувшие сутки по Липцам били дважды: 26 апреля около 10:30 военные РФ нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами, а в 21:40 обстреляли село из «Урагана».

Напомним, 11 апреля ХОВА объявила принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громад. Это решение приняли после трагедии в Липцах. Около 14 часов 10 апреля военные РФ обстреляли село, во время обстрела погибли две женщины и 14-летняя девочка.