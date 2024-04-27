У Липцях на Харківщині не залишилося дітей, дорослі також виїжджають

Село Липці на Харківщині, по якому регулярно прилітають російські авіабомби та снаряди, поступово порожніє. Наразі там залишилося менше десятої частини довоєнної кількості мешканців.

“Всіх дітей із громади евакуювали, — повідомив у коментарі “Слобідському краю” начальник Липецької сільської військової адміністрації Олексій Слабченко. — На даний час тим, в кого є бажання виїхати, допомагаємо. Сьогодні, зокрема, з Липців евакуюються чотири людини, яким потрібна для цього допомога. Благодійні організації також допомагають громаді транспортом для евакуації. Усі бажаючі мають можливість евакуюватися. Зараз проводимо індивідуальні перемовини з усіма жителями. Деякі беруть час та збираються виїжджати, інші – вагаються, а дехто прийняв рішення залишатися”.

На момент початку повномасштабного вторгнення РФ у Липецькій громаді було 13,5 тисячі жителів, з них 4,5 тисячі – в самих Липцях. За даними минулого тижня, в громаді залишалося 1726 осіб, у Липцях – 890.

“У четвер зробили підрахунок – пройшли по дворах – у нас значно зменшилася кількість мешканців. Люди самі евакуюються”, – зазначив Слабченко.

За інформацією начальника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка, лише минулої доби по Липцях били двічі: 26 квітня близько 10:30 військові РФ завдали ударів двома керованими авіабомбами, а о 21:40 обстріляли село з “Урагана”.

Нагадаємо, 11 квітня ХОВА оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми із 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад. Це рішення ухвалили після трагедії в Липцях. Близько 14-ї години 10 квітня військові РФ обстріляли село, під час обстрілу загинули дві жінки та 14-річна дівчинка.