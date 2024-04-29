До 40 тисяч військових Путін може кинути на Харків цієї весни – BILD

Два високопосадовці української розвідки повідомили газеті Financial Times, що вони очікують початку нового великого російського наступу наприкінці травня. Напередодні цієї операції Росія завдає ракетних ударів по Харкову та іншим стратегічно важливим містам, повідомляє BILD.

Джерело в українській армії розповіло BILD, що побоюється нападу на Харків за участю від 20 000 до 40 000 осіб.

«Тоді нам доведеться вирішити, хочемо ми захищати північ чи схід. І те, й інше робити неможливо», – сказав він.

Крім того, один із українських військових на умовах анонімності повідомив BILD, що також вважає найбільш вірогідним сценарієм російського наступу атаку на Харків.

Втім, Інститут вивчення війни у ​​нещодавньому аналізі зазначив, що «добре оснащені українські сили, ймовірно, зможуть зупинити наступ РФ».

«За два роки росіяни зрозуміли, як ефективно використовувати свої сили для наступальних операцій. Зараз на фронт часто скидають безліч бомб. Не як раніше — лише в кілька незначних ангарів, а в кожну будівлю, яку ми тримаємо», — прокоментував ситуацію український офіцер.

За його словами, ЗСУ «не можуть нічого зробити» без боєприпасів та ракет для систем ППО. При цьому зараз українські військові зводять кілометри протитанкових загороджень — не лише на півдні країни, а й за кордоном із Бєлгородською, Курською та Брянською областями.