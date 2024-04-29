До 40 тысяч человек Путин может бросить на Харьков этой весной – BILD
Два высокопоставленных чиновника украинской разведки сообщили газете Financial Times, что они ожидают начала нового крупного российского наступления в конце мая. В преддверии этой операции Россия наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам, сообщает BILD.
Источник в украинской армии рассказал BILD, что опасается нападения на Харьков с участием от 20 000 до 40 000 человек.
«Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно», — сказал он.
Кроме того, один из украинских военных на условиях анонимности сообщил BILD, что также считает наиболее вероятным сценарием российского наступления атаку на Харьков.
Впрочем, Институт изучения войны в недавнем анализе отметил, что «хорошо оснащённые украинские силы, вероятно, смогут остановить наступление РФ».
«Спустя два года россияне поняли, как эффективно использовать свои силы для наступательных операций. Сейчас на фронт часто сбрасывают бесчисленное число бомб. Не как раньше — только в несколько незначительных ангаров, а в каждое здание, которое мы удерживаем», — прокомментировал ситуацию украинский офицер.
По его словам, ВСУ «не могут ничего сделать» без боеприпасов и ракет для систем ПВО. При этом сейчас украинские военные возводят километры противотанковых заграждений — не только на юге страны, но и по границам с Белгородской, Курской и Брянской областями.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Владимир Путин, войска, ВСУ, наступ, наступление, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 17:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два высокопоставленных чиновника украинской разведки сообщили газете Financial Times, что они ожидают начала нового крупного российского наступления в конце мая. В преддверии этой операции Россия наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам, сообщает BILD.".