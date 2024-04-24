Удар по Харкову: пошкоджені авто Данської ради у справах біженців (фото)

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про наслідки нічного удару С-300 по Шевченківському району.

«Троє чоловіків та три жінки поранені після удару по місту. Попередньо били з комплексу С-300. Всі постраждалі мешкали в будинках поблизу місця удару – отримали різані рани, садна та гостру реакцію на стрес. Пошкоджені щонайменше вісім будинків та офісних центрів. 33 автомобілі, які були припарковані неподалік також постраждали від удару. Серед них машини Данської ради у справах біженців. Ця організація допомагає в гуманітарному розмінуванні та підтримує тимчасове переселених українців. Жодного військового об’єкту поруч не було», – зазначив Болвінов.

Він також додав, що звернутися до правоохоронців потерпілі можуть на місці удару – там працюють слідчі та криміналісти.

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також повідомив, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід, і відновлюватимуть газопостачання лише вранці.Кількість постраждалих від удару зросла до шести, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. За даними Синєгубова, постраждали троє чоловіків віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.