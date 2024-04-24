Live
  • Ср 24.04.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.59
  • EUR 42.26

Удар по Харкову: пошкоджені авто Данської ради у справах біженців (фото)

Події 12:39   24.04.2024
Вікторія Яковенко
Удар по Харкову: пошкоджені авто Данської ради у справах біженців (фото) Фото: Сергій Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про наслідки нічного удару С-300 по Шевченківському району.

«Троє чоловіків та три жінки поранені після удару по місту. Попередньо били з комплексу С-300. Всі постраждалі мешкали в будинках поблизу місця удару – отримали різані рани, садна та гостру реакцію на стрес. Пошкоджені щонайменше вісім будинків та офісних центрів. 33 автомобілі, які були припарковані неподалік також постраждали від удару. Серед них машини Данської ради у справах біженців. Ця організація допомагає в гуманітарному розмінуванні та підтримує тимчасове переселених українців. Жодного військового об’єкту поруч не було», – зазначив Болвінов.

Він також додав, що звернутися до правоохоронців потерпілі можуть на місці удару – там працюють слідчі та криміналісти.

02

03

04

05

06

07

08

09
Фото: Сергій Бовлінов

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також повідомив, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід, і відновлюватимуть газопостачання лише вранці.Кількість постраждалих від удару зросла до шести, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. За даними Синєгубова, постраждали троє чоловіків віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Через ворожі удари горіла будівля в Куп’янську (фото)
Через ворожі удари горіла будівля в Куп’янську (фото)
24.04.2024, 13:15
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
16.04.2024, 14:17
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Удар по Харкову: пошкоджені авто Данської ради у справах біженців (фото)
Удар по Харкову: пошкоджені авто Данської ради у справах біженців (фото)
24.04.2024, 12:39
У прикордонному селі на Харківщині завершилася евакуація – Синєгубов (фото)
У прикордонному селі на Харківщині завершилася евакуація – Синєгубов (фото)
24.04.2024, 12:14

Новини за темою:

11:40
Загинув водій, поранена пасажирка: на Харківщині перекинулась автівка
13:54
У Харкові водій і пасажир «Chevrolet» напали на копів: чоловіків судитимуть
14:15
Крадіжка під час блекауту: в Харкові двоє чоловіків зняли колеса з чужого авто
18:06
Викрав авто й за кілька днів продав за 20 тис. грн: кримінал на Харківщині
11:16
Поводився на дорозі «неадекватно»: водій у Харкові пропонував копам $500

Ви читали новину: «Удар по Харкову: пошкоджені авто Данської ради у справах біженців (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про наслідки нічного удару С-300 по Шевченківському району.".