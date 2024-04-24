Зросла кількість постраждалих від нічного удару по Харкову (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: постраждалих вже шість, із них троє легко поранені, троє – із гострою реакцією на стрес.

“Внаслідок російської повітряної атаки на Харків постраждали шестеро мирних жителів. У трьох чоловіків 33, 45 та 53 років легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок 25, 45 та 54 років гостра реакція на стрес”, – поінформувала пресслужба прокуратури.

За попередніми даними слідства Харків вночі атакували двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

“Пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення”, – перерахували прокурори.

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також поінформував про двох постраждалих, у них уламкові поранення. Мер Харкова повідомив, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід, і відновлюватимуть газопостачання лише вранці.