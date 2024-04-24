Live
  • Ср 24.04.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.59
  • EUR 42.26

Зросла кількість постраждалих від нічного удару по Харкову (фото)

Події 07:44   24.04.2024
Оксана Горун
Зросла кількість постраждалих від нічного удару по Харкову (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: постраждалих вже шість, із них троє легко поранені, троє – із гострою реакцією на стрес.

“Внаслідок російської повітряної атаки на Харків постраждали шестеро мирних жителів. У трьох чоловіків 33, 45 та 53 років легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок 25, 45 та 54 років гостра реакція на стрес”, – поінформувала пресслужба прокуратури.

За попередніми даними слідства Харків вночі атакували двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

приліт по Отакара Яроша 24 квітня 2024 2

“Пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення”, – перерахували прокурори.

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також поінформував про двох постраждалих, у них уламкові поранення. Мер Харкова повідомив, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід, і відновлюватимуть газопостачання лише вранці.

приліт по Отакара Яроша 24 квітня 2024 4

Читайте також: Наслідки “прильоту” в Харкові: опублікували відео

приліт по Отакара Яроша 24 квітня 2024 6

приліт по Отакара Яроша 24 квітня 2024 5

приліт по Отакара Яроша 24 квітня 2024 3

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов показав “приліт” у Золочеві та розповів про наслідки в Харкові
Синєгубов показав “приліт” у Золочеві та розповів про наслідки в Харкові
24.04.2024, 08:49
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Комунальники вже працюють на місці “прильоту” в Харкові – Терехов
Комунальники вже працюють на місці “прильоту” в Харкові – Терехов
24.04.2024, 08:36
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
До вагітних до прифронтового району Харківщини приїхали гінекологи (фото)
До вагітних до прифронтового району Харківщини приїхали гінекологи (фото)
24.04.2024, 08:21
Зросла кількість постраждалих від нічного удару по Харкову (фото)
Зросла кількість постраждалих від нічного удару по Харкову (фото)
24.04.2024, 07:44

Новини за темою:

08:36
Комунальники вже працюють на місці “прильоту” в Харкові – Терехов
08:21
До вагітних до прифронтового району Харківщини приїхали гінекологи (фото)
07:44
Зросла кількість постраждалих від нічного удару по Харкову (фото)
06:53
Наслідки “прильоту” в Харкові: опублікували відео
23:12
Головні новини Харкова 23.04: відключення світла, удар УМПБ по Салтівці

Ви читали новину: «Зросла кількість постраждалих від нічного удару по Харкову (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 07:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили: постраждалих вже шість, із них троє легко поранені, троє – із гострою реакцією на стрес".