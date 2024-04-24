У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
Після 00:30 24 квітня у Харкові пролунало кілька вибухів.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях.
Про вибухи також написав мер Ігор Терехов.
А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував про запуски ворогом ракет.
Раніше командування Повітряних сил ЗСУ попередило мешканців Харківщини про ракетну небезпеку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 00:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 00:30 24 квітня у Харкові пролунало кілька вибухів".