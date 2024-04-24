Live
  • Ср 24.04.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.78
  • EUR 42.31

У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Події 00:39   24.04.2024
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Після 00:30 24 квітня у Харкові пролунало кілька вибухів.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях.

Про вибухи також написав мер Ігор Терехов.

А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував про запуски ворогом ракет.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ попередило мешканців Харківщини про ракетну небезпеку.

Читайте також: УМПБ Д-30 атакували вдень приватний сектор у Харкові – прокуратура (відео)

 

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Приліт» по Харкову: Терехов повідомляє про двох постраждалих
«Приліт» по Харкову: Терехов повідомляє про двох постраждалих
24.04.2024, 01:21
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Головні новини Харкова 24.04: удар по Шевченківському району, постраждалі
Головні новини Харкова 24.04: удар по Шевченківському району, постраждалі
24.04.2024, 01:26
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
24.04.2024, 00:39
По Козачій Лопані на Харківщині вдень вдарили КАБами, розбито старостат (фото)
По Козачій Лопані на Харківщині вдень вдарили КАБами, розбито старостат (фото)
23.04.2024, 22:34
Харків’яни можуть безплатно відвідувати концерти – програма KharkivMusicFest
Харків’яни можуть безплатно відвідувати концерти – програма KharkivMusicFest
23.04.2024, 21:54

Новини за темою:

01:12
“Цілеспрямований удар по житловому комплексу” – Терехов про влучання в Харкові
00:39
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
14:35
Вибухи лунали у Харкові: РФ вдарила по приватному сектору на Салтівці
23:08
Окупанти вдарили по птахофабриці під Харковом, там пожежа – Синєгубов
22:23
Вибухи знову було чутно в Харкові: Синєгубов підтвердив ворожі удари

Ви читали новину: «У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 00:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 00:30 24 квітня у Харкові пролунало кілька вибухів".