У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Після 00:30 24 квітня у Харкові пролунало кілька вибухів.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях.

Про вибухи також написав мер Ігор Терехов.

А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував про запуски ворогом ракет.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ попередило мешканців Харківщини про ракетну небезпеку.