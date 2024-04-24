В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

После 00:30 24 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях.

О взрывах также написал мэр Игорь Терехов.

А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал о запусках врагом ракет.

Ранее командование Воздушных сил ВСУ предупредило жителей Харьковщины о ракетной опасности.