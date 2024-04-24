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В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Происшествия 00:39   24.04.2024
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары Фото: Вадим Беликов

После 00:30 24 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях.

О взрывах также написал мэр Игорь Терехов.

А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал о запусках врагом ракет.

Ранее командование Воздушных сил ВСУ предупредило жителей Харьковщины о ракетной опасности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 00:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 00:30 24 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов".