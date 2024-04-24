В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
Фото: Вадим Беликов
После 00:30 24 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях.
О взрывах также написал мэр Игорь Терехов.
А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал о запусках врагом ракет.
Ранее командование Воздушных сил ВСУ предупредило жителей Харьковщины о ракетной опасности.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 00:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 00:30 24 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов".