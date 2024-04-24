“Цілеспрямований удар по житловому комплексу” – Терехов про влучання в Харкові
Фото: Вадим Беликов
У ніч проти 24 квітня військові РФ завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова.
Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, попередньо, ворог застосував ракети С-300. Є руйнування цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях, а начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник інформував про запуски ворогом ракет.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, сінєгубов, терехов, Харків, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 01:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 24 квітня військові РФ завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова".