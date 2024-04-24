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«Целенаправленный удар по жилому комплексу» — Терехов о «прилетах» по Харькову

Происшествия 01:12   24.04.2024
Елена Нагорная
«Целенаправленный удар по жилому комплексу» — Терехов о «прилетах» по Харькову Фото: Вадим Беликов

В ночь на 24 апреля военные РФ нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, предварительно, враг применил ракеты С-300. Есть разрушения гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях, а начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал о запусках врагом ракет.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 01:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 24 апреля военные РФ нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова".