Терехов: ракети впали поруч із будинками, перебитий газопровід (відео)
Дві ворожі ракети в ніч проти 24 квітня вдарили в землю біля багатоквартирних будинків у Шевченківському районі та перебили газопровід, повідомив мер Ігор Терехов на місці події.
Через це, за його словами, весь мікрорайон відключили від газопостачання. Відновлення розпочнеться вранці.
“Дуже багато вибитих вікон. Крім цього, будемо обстежувати дахи. Постраждало декілька багатоповерхових житлових будинків… Це житловий квартал, центральна частина міста Харкова”, – розповів Терехов.
Відео із соцмереж
Постраждалі внаслідок ворожого удару – це двоє чоловіків 33 та 53 років. Вони отримали легкі уламкові поранення, уточнили в облуправлінні Нацполіції.
Правоохоронці також повідомляють, що дві ракети С-300 влучили у землю біля житлової забудови. Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки. Тривають рятувальні роботи.
Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також поінформував про двох постраждалих, у них уламкові поранення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, газопровод, ракети, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 02:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві ворожі ракети в ніч проти 24 квітня вдарили в землю біля багатоквартирних будинків у Шевченківському районі та перебили газопровід".