«Приліт» по Харкову: Терехов повідомляє про двох постраждалих

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ударів РФ по Харкову вночі 24 квітня.

«Обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях, а начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник інформував про запуски ворогом ракет. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, попередньо ворог застосував ракети С-300. Є руйнування громадянської інфраструктури.