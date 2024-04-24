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«Приліт» по Харкову: Терехов повідомляє про двох постраждалих

Події 01:21   24.04.2024
Вікторія Яковенко
«Приліт» по Харкову: Терехов повідомляє про двох постраждалих

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ударів РФ по Харкову вночі 24 квітня.

«Обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях, а начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник інформував про запуски ворогом ракет. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, попередньо ворог застосував ракети С-300. Є руйнування громадянської інфраструктури.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 01:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ударів РФ по Харкову вночі 24 квітня.".