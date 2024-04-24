«Прилет» по Харькову: Терехов сообщает о двух пострадавших

Сейчас известно о двух пострадавших в результате ударов РФ по Харькову ночью 24 апреля.

«Оба с осколочными ранениями. Ими уже занимаются врачи. На месте идет поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях, а начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал о запусках врагом ракет. Мэр Игорь Терехов сообщил, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, предварительно, враг применил ракеты С-300. Есть разрушения гражданской инфраструктуры.