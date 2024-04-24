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«Прилет» по Харькову: Терехов сообщает о двух пострадавших

Происшествия 01:21   24.04.2024
Виктория Яковенко
«Прилет» по Харькову: Терехов сообщает о двух пострадавших

Сейчас известно о двух пострадавших в результате ударов РФ по Харькову ночью 24 апреля.

«Оба с осколочными ранениями. Ими уже занимаются врачи. На месте идет поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях, а начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал о запусках врагом ракет. Мэр Игорь Терехов сообщил, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, предварительно, враг применил ракеты С-300. Есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 01:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас известно о двух пострадавших в результате ударов РФ по Харькову ночью 24 апреля.".