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Терехов: ракеты упали рядом с домами — выбиты окна, перебит газопровод (видео)

Происшествия 02:12   24.04.2024
Елена Нагорная
Терехов: ракеты упали рядом с домами — выбиты окна, перебит газопровод (видео)

Две вражеские ракеты в ночь на 24 апреля ударили в землю возле многоквартирных домов в Шевченковском районе и перебили газопровод, сообщил мэр Игорь Терехов на месте происшествия.

Из-за этого, по его словам, весь микрорайон отключили от газоснабжения. Восстановление начнется утром.

«Очень много выбитых окон. Кроме этого, будем обследовать крыши. Пострадало несколько многоэтажных жилых домов… Это жилой квартал, центральная часть города Харькова», — рассказал Терехов.

Видео из соцсетей

Пострадавшие в результате вражеского удара — это двое мужчин 33 и 53 лет. У них легкие осколочные ранения, уточнили в облуправлении Нацполиции.

Правоохранители также сообщают, что две ракеты С-300 попали в землю возле жилой застройки. Повреждены четыре многоквартирных дома. Продолжаются спасательные работы.

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил о двоих пострадавших, у них осколочные ранения.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 02:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две вражеские ракеты в ночь на 24 апреля ударили в землю возле многоквартирных домов в Шевченковском районе и перебили газопровод".