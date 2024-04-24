Возросло количество пострадавших от ночного удара по Харькову (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: пострадавших уже шесть, из них трое легко ранены, трое — с острой реакцией на стресс.

«В результате российской воздушной атаки на Харьков пострадали шесть мирных жителей. У троих мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения. У трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным следствия, Харьков ночью атаковали двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

«Повреждены три многоэтажки, по меньшей мере 33 частных автомобиля, кафе, магазины, офисные помещения», — перечислили прокуроры.

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил о двоих пострадавших, у них осколочные ранения. Мэр Харькова сообщил, что в результате удара в домах — много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод, и восстанавливать газоснабжение будут только утром.