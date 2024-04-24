Последствия «прилета» в Харькове: опубликовали видео
Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры опубликовала видео с территории жилого комплекса в Шевченковском районе в Харькове, по которому ударили российские ракеты С-300.
«В половине первого ночи россияне осуществили запуск ракет С-300 с территории Белгородской области. По меньшей мере, две ракеты попали в Шевченковском районе. Здесь попадания били по территории жилого комплекса. В результате взрывов были существенно повреждены фасады трех многоэтажных многоквартирных домов. Также около 30 автомобилей были повреждены. На сегодня известно о двух травмированных лицах. Это местные жители. Они получили ранения от разбитого стекла», — сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
На месте ночью работали следователи полиции и прокуроры, фиксируя военное преступление. Начали уголовное производство.
Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил о двоих пострадавших, у них осколочные ранения. Мэр Харькова сообщил, что в результате удара в домах — много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод, и восстанавливать газоснабжение будут только утром.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, последствия, прилет, прокуратура, чубенко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Последствия «прилета» в Харькове: опубликовали видео»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 06:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры опубликовала видео с территории жилого комплекса в Шевченковском районе в Харькове, по которому ударили российские ракеты С-300".