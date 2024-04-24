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Последствия «прилета» в Харькове: опубликовали видео

Происшествия 06:53   24.04.2024
Оксана Горун
Последствия «прилета» в Харькове: опубликовали видео Скриншот

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры опубликовала видео с территории жилого комплекса в Шевченковском районе в Харькове, по которому ударили российские ракеты С-300.

«В половине первого ночи россияне осуществили запуск ракет С-300 с территории Белгородской области. По меньшей мере, две ракеты попали в Шевченковском районе. Здесь попадания били по территории жилого комплекса. В результате взрывов были существенно повреждены фасады трех многоэтажных многоквартирных домов. Также около 30 автомобилей были повреждены. На сегодня известно о двух травмированных лицах. Это местные жители. Они получили ранения от разбитого стекла», — сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

На месте ночью работали следователи полиции и прокуроры, фиксируя военное преступление. Начали уголовное производство.

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил о двоих пострадавших, у них осколочные ранения. Мэр Харькова сообщил, что в результате удара в домах — много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод, и восстанавливать газоснабжение будут только утром.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 06:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры опубликовала видео с территории жилого комплекса в Шевченковском районе в Харькове, по которому ударили российские ракеты С-300".