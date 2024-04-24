Наслідки “прильоту” в Харкові: опублікували відео

Пресслужба Харківської обласної прокуратури опублікувала відео з території житлового комплексу в Шевченківському районі в Харкові, по якому вдарили російські ракети С-300.

“О пів на першу ночі росіяни здійснили запуск ракет С-300 з території Бєлгородської області. Щонайменше дві ракети влучили в Шевченківському районі. Тут влучання були по території житлового комплексу. Внаслідок вибухів були суттєво пошкоджені фасади трьох багатоповерхових багатоквартирних будинків. Також близько 30 автомобілів були пошкоджені. Станом на зараз відомо про двох травмованих осіб. Це місцеві мешканці. Вони отримали поранення від розбитого скла”, – повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

На місці вночі працювали слідчі поліції та прокурори, фіксуючи воєнний злочин. Розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також поінформував про двох постраждалих, у них уламкові поранення. Мер Харкова повідомив, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід, і відновлюватимуть газопостачання лише вранці.