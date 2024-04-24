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Удар по Харькову: повреждены авто Датского совета по делам беженцев (фото)

Происшествия 12:39   24.04.2024
Виктория Яковенко
Удар по Харькову: повреждены авто Датского совета по делам беженцев (фото) Фото: Сергей Болвинов

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о последствиях ночного удара С-300 по Шевченковскому району.

«Три мужчины и три женщины ранены после удара по городу. Предварительно били из комплекса С-300. Все пострадавшие жили в домах вблизи места удара – получили резаные раны, ссадины и острую реакцию на стресс. Повреждены не менее восьми домов и офисных центров. 33 автомобиля, которые были припаркованы неподалеку, также пострадали от удара. Среди них машины Датского совета по делам беженцев. Эта организация помогает в гуманитарном разминировании и поддерживает временное переселение украинцев. Никакого военного объекта рядом не было», – отметил Болвинов.

Он также добавил, что обратиться к правоохранителям потерпевшие могут на месте удара — там работают следователи и криминалисты.

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Фото: Сергей Болвинов

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил, что в результате удара в домах — много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод, и восстанавливать газоснабжение будут только утром. По данным Синегубова, пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о последствиях ночного удара С-300 по Шевченковскому району.".