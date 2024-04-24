Live
  • Ср 24.04.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.59
  • EUR 42.26

Синєгубов показав “приліт” у Золочеві та розповів про наслідки в Харкові

Події 08:49   24.04.2024
Оксана Горун
Синєгубов показав “приліт” у Золочеві та розповів про наслідки в Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 24 квітня поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

По Харкову, за даними Синєгубова, прийшлися три “прильоти”. Два з них – удень.

14:10 м. Харків, Салтівський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 19 приватних будинків: вибиті вікна, паркани та частково пошкоджено покрівлі; три гаражі та три автомобілі. 14:10 обстріл по Харкову, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено два автомобілі“, – поінформував начальник ХОВА.

Раніше поліція повідомила, що вдень по Харкову били КАБами.

А вночі росіяни атакували Харків та Золочів ракетами С-300. У Харкові “приліт” – у Шевченківському районі.

“Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали три чоловіки віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років”, – повідомив Синєгубов.

Дві ракети вдарили по Золочеву.

“Внаслідок обстрілу частково зруйновано колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них 2 житлових багатоквартирних, а також будівлю банківської установи”, – поінформував начальник ХОВА.

Читайте також: Комунальники вже працюють на місці “прильоту” в Харкові — Терехов

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також поінформував про двох постраждалих, у них уламкові поранення. Мер Харкова повідомив, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід, і відновлюватимуть газопостачання лише вранці.Кількість постраждалих від удару зросла до шести, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов показав “приліт” у Золочеві та розповів про наслідки в Харкові
Синєгубов показав “приліт” у Золочеві та розповів про наслідки в Харкові
24.04.2024, 08:49
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Комунальники вже працюють на місці “прильоту” в Харкові – Терехов
Комунальники вже працюють на місці “прильоту” в Харкові – Терехов
24.04.2024, 08:36
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
До вагітних до прифронтового району Харківщини приїхали гінекологи (фото)
До вагітних до прифронтового району Харківщини приїхали гінекологи (фото)
24.04.2024, 08:21
Зросла кількість постраждалих від нічного удару по Харкову (фото)
Зросла кількість постраждалих від нічного удару по Харкову (фото)
24.04.2024, 07:44

Новини за темою:

01:34
РФ вдарила двома ракетами С-300 по Харкову, ще двома – по центру Золочева
17:30
Житель Харківщини задушив дружину на очах у сина та інсценував зґвалтування
15:50
Двоє людей постраждали через удар КАБ по будівлі пошти в Золочеві
15:06
Росіяни КАБом вдарили по центру Золочева
18:35
Названі громади Харківщини, з яких примусово евакуйовуватимуть сім’ї з дітьми

Ви читали новину: «Синєгубов показав “приліт” у Золочеві та розповів про наслідки в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 08:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 24 квітня поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу".