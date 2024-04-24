Синєгубов показав “приліт” у Золочеві та розповів про наслідки в Харкові
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 24 квітня поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
По Харкову, за даними Синєгубова, прийшлися три “прильоти”. Два з них – удень.
“14:10 м. Харків, Салтівський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 19 приватних будинків: вибиті вікна, паркани та частково пошкоджено покрівлі; три гаражі та три автомобілі. 14:10 обстріл по Харкову, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено два автомобілі“, – поінформував начальник ХОВА.
Раніше поліція повідомила, що вдень по Харкову били КАБами.
А вночі росіяни атакували Харків та Золочів ракетами С-300. У Харкові “приліт” – у Шевченківському районі.
“Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали три чоловіки віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років”, – повідомив Синєгубов.
Дві ракети вдарили по Золочеву.
“Внаслідок обстрілу частково зруйновано колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них 2 житлових багатоквартирних, а також будівлю банківської установи”, – поінформував начальник ХОВА.
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Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також поінформував про двох постраждалих, у них уламкові поранення. Мер Харкова повідомив, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід, і відновлюватимуть газопостачання лише вранці.Кількість постраждалих від удару зросла до шести, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 24 квітня поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу".