Комунальники вже працюють на місці “прильоту” в Харкові – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що на місці ракетного удару по Харкову вже почали закривати контури житлових будинків, ремонтники також відновлюють газопостачання.
“Наш ворог завдавав ударів по центральній частині міста. Це було вночі. Я був на місці цих подій. Хочу сказати, що дуже багато вибито вікон, бо це багатоповерховий будинок, на який в основному прийшовся удар… І зараз наше комунальне підприємство працює, щоб закрити контури, обслідує дахи. Крім цього, було пошкоджено газопровід. Нам прийшлося вночі відключити газопостачання в цьому районі. І зараз теж комунальне підприємство разом з міськгазом працює над відновленням газопостачання в цей мікрорайон”, – сказав мер Харкова.
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Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також поінформував про двох постраждалих, у них уламкові поранення. Мер Харкова повідомив, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід, і відновлюватимуть газопостачання лише вранці.Кількість постраждалих від удару зросла до шести, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: відновлення, новини Харкова, ракетний удар, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що на місці ракетного удару по Харкову вже почали закривати контури житлових будинків, ремонтники також відновлюють газопостачання".