Коммунальщики уже работают на месте «прилета» в Харькове — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что на месте ракетного удара по Харькову уже начали закрывать контура жилых домов, также ремонтники восстанавливают газоснабжение.

«Наш враг нанес удары по центральной части города. Это было ночью. Я был на месте этих событий. Хочу сказать, что очень много выбито окон, потому что это многоэтажный дом, на который в основном пришелся удар… И сейчас наше коммунальное предприятие работает, чтобы закрыть контуры, обследует крыши. Кроме этого, был поврежден газопровод, нам пришлось ночью отключить газоснабжение в этом районе. И сейчас тоже коммунальное предприятие вместе с горгазом работает над возобновлением газоснабжения в этот микрорайон», — сказал мэр Харькова.

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил о двоих пострадавших, у них осколочные ранения. Мэр Харькова сообщил, что в результате удара в домах — много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод, и восстанавливать газоснабжение будут только утром. Количество пострадавших от удара возросло до шести, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.