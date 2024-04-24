Синегубов показал «прилет» в Золочеве и рассказал о последствиях в Харькове
Начальник ХОВА Олег Синегубов 24 апреля проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.
По Харькову, по данным Синегубова, пришлось три прилета. Два из них — днем.
«14:10 г. Харьков, Салтовский р-н. В результате обстрела повреждены 19 частных домов: выбиты окна, заборы и частично повреждены кровли; три гаража и три автомобиля. 14:10 обстрел по Харькову Шевченковский р-н. В результате обстрела повреждены два автомобиля», — проинформировал начальник ХОВА.
Ранее полиция сообщила, что днем по Харькову били КАБами.
А ночью россияне атаковали Харьков и Золочев ракетами С-300. В Харькове «прилет» — в Шевченковском районе.
«Повреждены остекление и наружная отделка трех многоквартирных домов, двух офисных зданий, трех нежилых домов, газовая магистраль. В общей сложности повреждено 568 окон и 33 автомобиля. Пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет», — сообщил Синегубов.
Две ракеты ударили по Золочеву.
«В результате обстрела частично разрушено бывшее здание Золочевской администрации и десять домов, из них два жилых многоквартирных, а также здание банковского учреждения», — проинформировал начальник ХОВА.
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Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил о двоих пострадавших, у них осколочные ранения. Мэр Харькова сообщил, что в результате удара в домах — много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод, и восстанавливать газоснабжение будут только утром.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 24 апреля проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".