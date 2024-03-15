Понад €20 тисяч щомісячно заробляв на виплатах для 24 дітей батько з Нігерії

Уродженець Нігерії Джонатан А оформив у Німеччині опіку над 24 дітьми та хвалився у соцмережах, що щомісяця отримував понад €20 тисяч державних виплат. Влада вийшла на колишнього нігерійця, який живе в одному з передмість Дортмунда, під час розслідування кланової злочинності, пише BILD.

«Нігерієць визнав своїми 24 дитини. Але він не просто отримує на них допомогу на дитину та інші соціальні виплати як нібито незаможна людина. Діти також мають своїх матерів, інших братів і сестер та інших батьків. Вони, своєю чергою, теж мають дітей від інших жінок, жодна з яких не має німецького громадянства. Але всі вони мають право на державну допомогу, тому що одна дитина визнана батьком-німцем», — заявив представник поліції Дортмунда Андреас Кеппке.

Дослідники компанії Siko, склавши своєрідне генеалогічне дерево, дійшли висновку, що через 24 дитини допомогу отримували 94 особи. На них із державного бюджету витрачали близько €1,5 мільйона на рік.

«Йдеться не лише про дитячу допомогу, а й про платежі за оренду та опалення, додаткові виплати та допомогу, що швидко складаються у великі суми. І це лише верхівка айсберга у справі Джонатана А., оскільки захист даних та податкова таємниця не дозволили нам розслідувати деякі зв’язки далі. Це ще не все», – сказав Кеппке.

BILD вдалося зв’язатися з Джонатаном А. через його колишню дівчину, яка також живе із трьома дітьми на соціальну допомогу.

«Просто я мав багато жінок і, відповідно, багато дітей. Але в цьому немає нічого особливого. Принаймні в Нігерії. Я не зробив нічого поганого, це моя велика родина», – розповів Джонатан А.

За даними влади, деякі місяці державні виплати Джонатану А. доходили до 22 500 євро. Сам нігерієць викладав відео в Tiktok з дорогими машинами та пачками грошей під псевдонімом mr Cash Money («містер готівка»).

Після того як інформація про махінації розкрилася, влада Дортмунда перестала перераховувати допомогу на рахунок нігерійця — дію свідоцтв про батьківство призупинили.

При цьому міська влада поки що не може сказати, скільки схожих випадків із «фальшивим батьківством» ще є в Дортмунді. В адміністрації міста наголошують, що цю проблему потрібно вирішувати на федеральному рівні.

Прессекретар адміністрації Дортмунда наголошує: «Безумовно має сенс розглянути це по всій країні, а не тільки в Рурській області. Це загальнонаціональна проблема!”