Харків’янку жорстоко вбили росіяни в Німеччині та забрали її доньку-немовля

Німецька поліція знайшла новонароджену дівчинку у російської пари та за допомогою ДНК-тесту встановила, що дитина – це донька вбитої харків’янки 27-річної Маргарити, повідомляє Bild.

7 березня тіло молодої жінки виявив перехожий біля річки у місті Хоккенхаймі (Баден-Вюртемберг). Поліція встановила, що загибла – українка, яка разом із матір’ю 51-річною матір’ю Мариною Стеценко та новонародженою донькою Мією пропала незадовго до вбивства. Поліція після огляду тіла повідомила, що із молодою жінкою жорстоко розправилися.

Потім відділ убивств шукав її малу Мію та її матір Марину – і в середу поліція заарештувала пару, у яких зненацька з’явилася новонароджена дитина. ДНК-тест показав, що 5-тижнева дівчинка – донька вбитої харків’янки Маргарити Мія. Стверджується, що пара вбила матір Мії Маргариту Р. (27 років, прізвисько Рита) та можливо її бабусю Марину Стеценко (51 рік), щоб викрасти дитину. За даними BILD, заарештовані – це росіянин (43 роки) та німкеня (44). Вони зараз перебувають у виправних установах.

Наразі поліція розшукує бабусю Мії Марину Стеценко – якщо жінка вижила, вона може бути важливим свідком злочину.

Маргариту Р., Марину Стеценко та Мію востаннє бачили у ресторані разом із жінкою з Вальдорфа. Знайомий сім’ї розповів, що ця жінка запропонувала українським біженцям допомогу в оформленні німецьких документів.

ЗМІ повідомляють, що Маргарита Р. родом із Харкова (Україна). Вона працювала там кондитером і, крім того, створювала їстівні букети квітів. Чотири місяці тому 27-річна молода жінка приїхала до Німеччини зі Словаччини разом зі своєю матір’ю та жила у притулку для біженців у Мангеймі.