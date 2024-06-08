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Подруга отказывалась сообщить, где дочь — харьковчанка обратилась в полицию

Происшествия 20:21   08.06.2024
Оксана Горун
Подруга отказывалась сообщить, где дочь — харьковчанка обратилась в полицию Фото: ГУНП в Харьковской области

15-летнюю девушку разыскивали ночью в Харькове сотрудники полиции. Помочь выяснить, где ее дочь, их попросила мать пропавшей.

Женщина обратилась в Харьковский РУП № 2 вечером 7 июня. Она рассказала, что дочка ушла гулять с подругой и не взяла с собой мобильный.

«На телефонные звонки подруга дочери поначалу не отвечала, а потом отказалась сказать, где они находятся. Вечером домой девушка так и не вернулась», — пересказали историю матери в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Чтобы вычислить, где может быть девушка, полицейские опросили ее друзей и знакомых и промониторили соцсети. А потом — проверили вероятные места пребывания беглянки. И оказались правы: девушка осталась ночевать у знакомых. Там ее нашли и передали матери.

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«Сотрудники ювенальной превенции провели с семьей разъяснительную работу и составили административный протокол», — уточнили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 20:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летнюю девушку разыскивали ночью в Харькове сотрудники полиции. Помочь выяснить, где ее дочь, их попросила мать пропавшей".