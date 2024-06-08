Подруга отказывалась сообщить, где дочь — харьковчанка обратилась в полицию
15-летнюю девушку разыскивали ночью в Харькове сотрудники полиции. Помочь выяснить, где ее дочь, их попросила мать пропавшей.
Женщина обратилась в Харьковский РУП № 2 вечером 7 июня. Она рассказала, что дочка ушла гулять с подругой и не взяла с собой мобильный.
«На телефонные звонки подруга дочери поначалу не отвечала, а потом отказалась сказать, где они находятся. Вечером домой девушка так и не вернулась», — пересказали историю матери в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Чтобы вычислить, где может быть девушка, полицейские опросили ее друзей и знакомых и промониторили соцсети. А потом — проверили вероятные места пребывания беглянки. И оказались правы: девушка осталась ночевать у знакомых. Там ее нашли и передали матери.
Читайте также: Пошла к подруге и пропала со связи: в Харькове искали 13-летнюю девушку
«Сотрудники ювенальной превенции провели с семьей разъяснительную работу и составили административный протокол», — уточнили в ГУНП.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: нашли, новости Харькова, полиция, пропала;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Подруга отказывалась сообщить, где дочь — харьковчанка обратилась в полицию»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 20:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летнюю девушку разыскивали ночью в Харькове сотрудники полиции. Помочь выяснить, где ее дочь, их попросила мать пропавшей".