Подруга отказывалась сообщить, где дочь — харьковчанка обратилась в полицию

15-летнюю девушку разыскивали ночью в Харькове сотрудники полиции. Помочь выяснить, где ее дочь, их попросила мать пропавшей.

Женщина обратилась в Харьковский РУП № 2 вечером 7 июня. Она рассказала, что дочка ушла гулять с подругой и не взяла с собой мобильный.

«На телефонные звонки подруга дочери поначалу не отвечала, а потом отказалась сказать, где они находятся. Вечером домой девушка так и не вернулась», — пересказали историю матери в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Чтобы вычислить, где может быть девушка, полицейские опросили ее друзей и знакомых и промониторили соцсети. А потом — проверили вероятные места пребывания беглянки. И оказались правы: девушка осталась ночевать у знакомых. Там ее нашли и передали матери.

«Сотрудники ювенальной превенции провели с семьей разъяснительную работу и составили административный протокол», — уточнили в ГУНП.