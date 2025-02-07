Цены на цветы в Харькове перед Днем влюбленных: стоимость за год выросла

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные мониторинга цен в городе на букеты перед Днем влюбленных.

Стоимость цветов зависит от их вида, размера и страны происхождения.

🌹 Розы стоят от 70 до 150 грн,

🌼 хризантемы – 90-120 грн,

🌺 гвоздики – 30-40 грн,

🌷 тюльпаны – 50-65 грн,

🌼 ирисы – 50-60 грн,

🌻 альстромерии – 60-70 грн,

🌸 герберы – 50-75 грн,

💐 готовые букеты стартуют от 600 грн,

💐 цветочные композиции в корзинах — от 400 грн.

«По сравнению с прошлым годом цены на цветы выросли на 5-15%», — отметили в мэрии.