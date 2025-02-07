Цены на цветы в Харькове перед Днем влюбленных: стоимость за год выросла
Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные мониторинга цен в городе на букеты перед Днем влюбленных.
Стоимость цветов зависит от их вида, размера и страны происхождения.
🌹 Розы стоят от 70 до 150 грн,
🌼 хризантемы – 90-120 грн,
🌺 гвоздики – 30-40 грн,
🌷 тюльпаны – 50-65 грн,
🌼 ирисы – 50-60 грн,
🌻 альстромерии – 60-70 грн,
🌸 герберы – 50-75 грн,
💐 готовые букеты стартуют от 600 грн,
💐 цветочные композиции в корзинах — от 400 грн.
«По сравнению с прошлым годом цены на цветы выросли на 5-15%», — отметили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: день влюбленных, Харьков, цветы, цены;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные мониторинга цен в городе на букеты перед Днем влюбленных.".