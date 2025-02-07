Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории

7 февраля 1483 года в Риме издали книгу «Прогностическая оценка текущего 1483 года» Юрия Дрогобыча. Ее считают первой книгой украинского автора, изданной за границей. В 1497-м во Флоренции разожгли «Костер тщеславия». В 1863-м запатентовали первый огнетушитель. В 1906-м родился авиаконструктор Олег Антонов. В 1918-м войска УНР начали отступление из Киева. В 1943-м завершилось сражение за Гуадалканал. В 1984-м астронавт Брюс Маккэндлес впервые в истории вышел в открытый космос автономно от корабля, без страхового пояса. В 1992-м 12 стран Европы подписали Маастрихтский договор, которым заложили фундамент Европейского Союза. В 2010-м состоялся второй тур выборов Президента Украины, во время которого избрали Януковича.

Праздники и памятные даты 7 февраля

7 февраля – День рождения огнетушителя.

Также сегодня: День работы голышом и День жевательной резинки (оба отмечают в первую пятницу февраля), День числа e (это число, натуральный логарифм которого равен единице).

7 февраля в истории

7 февраля 1483 года в Риме издали книгу «Прогностическая оценка текущего 1483 года» (на латыни – «Iudicium Pronosticon Anni MCCCCLXXX III Currentis») Юрия Дрогобыча. Ее считают первой книгой украинского автора, изданной за границей. Как можно догадаться, автор происходил из украинского города Дрогобыч, его настоящая фамилия была другой. Этого ученого иногда называют «украинским Нострадамусом», хотя это очень условная аналогия. Дрогобыч был астрономом, доктором медицины и философии с качественным европейским образованием.

«До ХХ века его подлинное имя и национальность были неизвестны, но его знали как Джорджо да Леополи, то есть Юрий изо Львова. Теперь мы знаем, что при рождении его имя было Юрий Донат-Котермак и он родился в 1450 году в Дрогобыче в семье солевара», — пишет Diaspora.ua.

Дрогобыч получил образование в Ягеллонском университете в Кракове, а затем Болонском университете, где в дальнейшем читал лекции, а с 1478 по 1482 был ректором этого вуза. Впоследствии стал профессором Ягеллонского университета, где учил будущего выдающегося астронома Николая Коперника.

Книга «Прогностическая оценка текущего 1483 года», впрочем, содержит не только научные сведения по географии, астрономии, метеорологии и философии, но и антинаучные астрологические прогнозы (конечно, во времена Возрождения отношение ученых к астрологии было иным). В своем произведении автор также знакомил читателей из Западной Европы с реалиями восточноевропейской политики.

«В частности, в разделе «о положении Польши» он подчеркивает, что Львов и Дрогобыч принадлежат не к Польше, а к Руси, под которой понимает «Руское Королевство» — бывшие владения галицко-волынского короля Даниила», — отмечает Diaspora.ua.

Первая книга украинца, вышедшая за границей, была небольшой по объему — 10 страниц формата 18,5 на 13 см. А ее тираж, по имеющимся оценкам, составлял около сотни экземпляров. До наших дней сохранилось два: один — в библиотеке Ягеллонского университета в Кракове, а второй – в библиотеке богословского факультета Тюбингенского университета в Германии.

Дрогобыч скончался в Кракове 4 февраля 1494 года. Его именем названы улицы в Дрогобыче, Львове, Калуше, Краматорске, Смеле, а также одна из дрогобычских школ.

7 февраля 1497 года во Флоренции развели так называемое «Костер тщеславия» — сожгли тысячи книг, предметов искусства и других артефактов, которые признали «греховными». Подробнее.

7 февраля 1863 года американский изобретатель Алансон Крей запатентовал огнетушитель. Подробнее.

7 февраля 1906 года родился будущий авиаконструктор Олег Антонов. Большинство своих знаменитых самолетов он сконструировал и построил в Киеве. Подробнее.

7 февраля 1918 года ближе к вечеру войска УНР начали отступление из Киева. В течение дня на улицах города шли бои с большевистскими оккупантами во главе с Муравьевым. Подробнее.

7 февраля 1943 года завершилось одно из знаковых сражений Второй мировой войны – битва за Гуадалканал. Подробнее.

7 февраля 1984 года американский астронавт Брюс Маккэндлесс впервые в истории вышел в открытый космос автономно от корабля, без страховочного пояса. Подробнее.

7 февраля 1992 года 12 стран Европы подписали Маастрихтский контракт, которым заложили базу Европейского Союза. Подробнее.

7 февраля 1992 года республика Бенин признала независимость Украины.

7 февраля 2010 года состоялся второй тур выборов Президента Украины, победу в котором одержал будущий беглец Виктор Янукович.

Церковный праздник 7 февраля

Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Подробнее.

Народные приметы

Если 7 февраля облака синего цвета – к теплой погоде.

Если солнце на закате красное – лето будет холодным.

Что нельзя делать 7 февраля

Нельзя ссориться, ругаться, скрывать обиды.

Нельзя играть свадьбу.

Нельзя отказывать в помощи и подаянии.