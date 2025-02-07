Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії

7 лютого 1483 року в Римі видали книгу “Прогностична оцінка поточного 1483 року” Юрія Дрогобича. Її вважають першою книгою українського автора, виданою за кордоном. У 1497-му у Флоренції розпалили “Вогнище марнославства”. У 1863-му запатентували перший вогнегасник. У 1906-му народився авіаконструктор Олег Антонов. У 1918-му війська УНР розпочали відступ із Києва. У 1943-му завершилася битва за Гуадалканал. У 1984-му астронавт Брюс Маккендлес вперше в історії вийшов у відкритий космос автономно від корабля, без страхового поясу. У 1992-му 12 країн Європи підписали Маастрихтський договір, яким заклали базу Європейського Союзу. У 2010-му відбувся другий тур виборів Президента України, під час якого обрали Януковича.

Свята та пам’ятні дати 7 лютого

7 лютого – День народження вогнегасника.

Також сьогодні: День роботи голяка та День жувальної гумки (обидва відзначають у першу п’ятницю лютого), День числа e (це число, натуральний логарифм якого дорівнює одиниці).

7 лютого в історії

7 лютого 1483 року в Римі видали книгу “Прогностична оцінка поточного 1483 року” (латиною – “Iudicium Pronosticon Anni MCCCCLXXX III Currentis”) Юрія Дрогобича. Її вважають першою книгою українського автора, виданою за кордоном. Як можна здогадатися, автор походив з українського міста Дрогобич, його справжнє прізвище було іншим. Цього вченого іноді називають “українським Нострадамусом”, хоч це дуже умовна аналогія. Дрогобич був астрономом, доктором медицини та філософії з якісною європейською освітою.

“До ХХ ст. його справжнє ім’я та національність були невідомі, натомість його знали як Джорджо да Леополі, себто Юрій зі Львова. Тепер ми знаємо, що при народженні його ім’я було Юрій Донат-Котермак і він народився у 1450 у Дрогобичі в сім’ї солевара”, – пише Diaspora.

Дрогобич здобув освіту в Ягеллонському університеті в Кракові, а потім у Болонському університеті, де надалі читав лекції, а з 1478 по 1482 був ректором цього вишу. Згодом став професором Ягеллонського університету, де навчав майбутнього видатного астронома Миколу Коперника.

Книга “Прогностична оцінка поточного 1483 року”, втім, містить не тільки наукові відомості з географії, астрономії, метеорології та філософії, а й антинаукові астрологічні прогнози (звичайно, за часів Відродження ставлення вчених до астрології було іншим). У своєму творі автор також знайомив читачів із Західної Європи з реаліями східноєвропейської політики.

“Зокрема, у розділі “про становище Польщі” він підкреслює, що Львів і Дрогобич належать не до Польщі, а до Русі, під якою розуміє “Руське Королівство” — колишні володіння галицько-волинського короля Данила”, – зазначає Diaspora.ua.

Перша книга українця, яка вийшла за кордоном, була невеликою за обсягом – 10 сторінок формату 18,5 на 13 см. А її тираж, за наявними оцінками, становив близько сотні екземплярів. До наших днів збереглося два: один – у бібліотеці Ягеллонського університету в Кракові, а другий – у бібліотеці богословського факультету Тюбінгенського університету в Німеччині.

Дрогобич помер у Кракові 4 лютого 1494 року. Його ім’ям названо вулиці в Дрогобичі, Львові, Калуші, Краматорську, Смілі, а також одна з дрогобицьких шкіл.

7 лютого 1497 року у Флоренції розвели так зване “Вогнище марнославства” – спалили тисячі книг, предметів мистецтва та інших артефактів, які визнали “гріховними”. Докладніше.

7 лютого 1863 року американський винахідник Алансон Крей запатентував вогнегасник. Докладніше.

7 лютого 1906 року народився майбутній авіаконструктор Олег Антонов. Більшість своїх знаменитих літаків він сконструював та побудував у Києві. Докладніше.

7 лютого 1918 року ближче до вечора війська УНР розпочали відступ із Києва. Протягом дня на вулицях міста точилися бої з більшовицькими окупантами на чолі з Муравйовим. Докладніше.

7 лютого 1943 року завершилася одна зі знакових битв Другої світової війни – битва за Гуадалканал. Докладніше.

7 лютого 1984 року американський астронавт Брюс Маккендлес вперше в історії вийшов у відкритий космос автономно від корабля, без страхового поясу. Докладніше.

7 лютого 1992 року 12 країн Європи підписали Маастрихтський контракт, яким заклали основу Європейського Союзу. Докладніше.

7 лютого 1992 року республіка Бенін визнала незалежність України.

7 лютого 2010 року відбувся другий тур виборів Президента України, перемогу в якому здобув майбутній утікач Віктор Янукович.

Церковне свято 7 лютого

Преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 7 лютого хмари синього кольору – до теплої погоди.

Якщо сонце на заході червоне – літо буде холодним.

Що не можна робити 7 лютого

Не можна сваритися, лаятися, приховувати образи.

Не можна грати весілля.

Не можна відмовляти в допомозі та милостині.