Ціни на квіти у Харкові перед Днем закоханих: вартість за рік зросла
Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у місті на букети перед Днем закоханих.
Зазначається, що вартість квітів залежить від їхнього виду, розміру та країни походження.
🌹 Троянди коштують від 70 до 150 грн,
🌼 хризантеми – 90-120 грн,
🌺 гвоздики – 30-40 грн,
🌷 тюльпани – 50-65 грн,
🌼 іриси – 50-60 грн,
🌻 альстромерії – 60-70 грн,
🌸 гербери – 50-75 грн,
💐 готові букети стартують від 600 грн,
💐 квіткові композиції в кошиках – від 400 грн.
«Порівняно з минулим роком ціни на квіти зросли на 5-15%», – зазначили у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у місті на букети перед Днем закоханих.".