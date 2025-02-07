Ціни на квіти у Харкові перед Днем закоханих: вартість за рік зросла

Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у місті на букети перед Днем закоханих.

Зазначається, що вартість квітів залежить від їхнього виду, розміру та країни походження.

🌹 Троянди коштують від 70 до 150 грн,

🌼 хризантеми – 90-120 грн,

🌺 гвоздики – 30-40 грн,

🌷 тюльпани – 50-65 грн,

🌼 іриси – 50-60 грн,

🌻 альстромерії – 60-70 грн,

🌸 гербери – 50-75 грн,

💐 готові букети стартують від 600 грн,

💐 квіткові композиції в кошиках – від 400 грн.

«Порівняно з минулим роком ціни на квіти зросли на 5-15%», – зазначили у мерії.