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Ціни на квіти у Харкові перед Днем закоханих: вартість за рік зросла

Суспільство 12:37   07.02.2025
Вікторія Яковенко
Ціни на квіти у Харкові перед Днем закоханих: вартість за рік зросла

Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у місті на букети перед Днем закоханих.

Зазначається, що вартість квітів залежить від їхнього виду, розміру та країни походження.

🌹 Троянди коштують від 70 до 150 грн,

🌼 хризантеми – 90-120 грн,

🌺 гвоздики – 30-40 грн,

🌷 тюльпани – 50-65 грн,

🌼 іриси – 50-60 грн,

🌻 альстромерії – 60-70 грн,

🌸 гербери – 50-75 грн,

💐 готові букети стартують від 600 грн,

💐 квіткові композиції в кошиках – від 400 грн.

«Порівняно з минулим роком ціни на квіти зросли на 5-15%», – зазначили у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у місті на букети перед Днем закоханих.".