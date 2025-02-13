«Это будет красиво». В Харькове и области изменится погода, что прогнозируют

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают жителей Харькова и области об изменении погоды 14 и 15 февраля.

«С прохождением активного атмосферного фронта с северо-запада во второй половине дня 14 февраля и в течение суток 15 февраля в Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий. Днем 14 февраля местами небольшой снег, в течение суток 15 февраля — снег, мокрый снег, местами значительный, местами налипание мокрого снега», — говорится в сообщении.

Температура в эти дни будет колебаться. В частности, 14 числа она повысится – от 3 градусов мороза до 2 тепла. А вот 15 февраля – снизится – до 1 – 6 градусов мороза.

«Прирост снежного покрова 3 – 7 см, местами до 10 см. На дорогах гололед. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», – отметили в гидрометцентре.

Об изменении погоды предупреждает и синоптик Наталья Диденко.

«К нам придет атмосферный фронт со снегом, ночными еще морозами, однако с кратковременным дневным потеплением, оттепелью! Это будет красиво», – обещает Диденко.

По ее словам, холода, предварительно, могут ослабеть после 25 февраля.