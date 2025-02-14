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Харьков и область может засыпать снегом: дорожники перешли на усиленный режим

Общество 13:43   14.02.2025
Виктория Яковенко
Харьков и область может засыпать снегом: дорожники перешли на усиленный режим Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

15 февраля на Харьковщине ожидают опасные метеорологические явления.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, ночью и утром будет сильный снег, в течение суток порывы ветра — 15 — 20 м/с, метель, а на дорогах гололед. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

«Портиться погода начнет уже сегодня вечером, около 21:00. Снег будет идти всю ночь, а наиболее интенсивными осадки будут около 05:00 субботы. Снежные облака придут с северо-запада, поэтому первыми непогоду будут встречать районы, граничащие с Полтавщиной и Сумщиной. Постепенно снегопад распространится на всю область, а утихнет только в субботу, ближе к вечеру», — отметили в Службе восстановления и инфраструктуры Харьковской области.

Дорожники подчеркнули, что особенно опасным будет температурный перепад днем ​​15 числа – от нуля до 6 градусов мороза. Так что может образоваться гололед.

«Подрядные организации переходят на усиленный режим работы, чтобы не допустить осложнений в движении транспорта по дорогам государственного значения. Особое внимание будет уделено магистралям с высокой интенсивностью движения, транспортным развязкам и опасным участкам», — добавили дорожники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 февраля на Харьковщине ожидают опасные метеорологические явления.".