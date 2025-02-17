Ухилянта з Харкова відправили у тюрму: він письмово відмовився служити

Київський райсуд ухвалив вирок 54-річному жителю Харкова, який намагався уникнути мобілізації.

«У листопаді 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова. Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини», — повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Проте після цього харків’янин не прибув до Київського районного ТЦК та СП у зазначені терміни. Потім подав письмову заяву про відмову від призову на військову службу.

«Пояснив тим, що працює та не хоче залишати роботу. Під час судового розгляду обвинувачений не визнав вину», – зазначили правоохоронці.

У результаті чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до трьох років ув’язнення.