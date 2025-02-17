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“Ударив головою в обличчя співробітника ТЦК”: що загрожує жителю Харківщини

Події 17:24   17.02.2025
Олена Нагорна
“Ударив головою в обличчя співробітника ТЦК”: що загрожує жителю Харківщини

За підозрою в нападі на співробітника ТЦК у місті Лозова Харківської області суд обрав запобіжний захід 42-річному місцевому жителю – тримання під вартою з можливістю внести заставу у майже 61 тисячу гривень.

Як інформують в обласній прокуратурі, 5 жовтня 2024 року у Лозовій співробітники РТЦК та СП спільно з поліцейськими, виконуючи службові обов’язки, підійшли до чоловіка для перевірки військово-облікових документів.

«У цей час підозрюваний, який знаходився поруч і спостерігав за цим зі сторони, став виражатись у бік військових нецензурною лайкою, перешкоджаючи законній діяльності військовослужбовців ЗСУ із проведення мобілізаційних заходів та оповіщення. Бувши агресивно налаштованим, він підійшов до одного зі співробітників ТЦК та СП і вдарив головою в обличчя, спричинивши йому тілесні ушкодження, внаслідок чого працівники ТЦК та СП не змогли виконати свої обов’язки, передбачені законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — зазначають у прокуратурі.

За фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) чоловікові загрожує до восьми років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 17:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підозрою в нападі на співробітника ТЦК у місті Лозова суд обрав запобіжний захід 42-річному місцевому жителю".