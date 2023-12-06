В громаде на Харьковщине по графику начнут отстреливать лисиц

С 9 декабря по 1 марта в Зачепиловской громаде Харьковской области будут производить отстрел красных лисиц.

Об этом сообщает «Життя Зачепилівщини». Там объяснили, что такие меры необходимы для того, чтобы не распространялось бешенство.

«Каждую субботу и каждое воскресенье в течение зимнего периода мы можем слышать звуки, характерные для охотничьего оружия, но не волнуемся, а понимаем, что осуществляется отстрел красной лисицы в охотничьих угодьях громады», — говорится в сообщении.

Отстреливать лисиц будут егеря состава ООО «Зачепиловское РОP СПП» по графику:

— 09.12.2023, 10.12.2023 — Николаевский с/о, Забаринский с/о, Бердянский с/о,

— 16.12.2023, 17.12.2023 — Бердянский с/о, Сомовский с/о, Новомажаровский с/о,

— 23.12.2023, 24.12.2023 — Малоорчицкий с/о, Руновщинский с/о, Зачепиловка,

— 30.12.2023, 06.01.2024 — Малоорчицкий с/о, Руновщинский с/о, Чернещинский с/о,

— 13.01.2024, 14.01.2024 — Лебяжский с/о, Николаевский с/о, Зачепиловка,

— 20.01.2024, 21.01.2024 — Николаевский с/о, Забаринский с/о, Бердянский с/о,

— 27.01.2024, 28.01.2024 — Забаринский с/о, Бердянский с/о, Зачепиловка,

— 03.02.2024, 04.02.2024 — Бердянский с/о, Сомовский с/о, Новомажаровский с/о,

— 10.02.2024, 11.02.2024 — Сомовский с/о, Новомажаровский с/о, Зачепиловка,

— 17.02.2024, 18.02.2024 — Сомовский с/о, Зачепиловка,

— 24.02.2024, 25.02.2024 — Лебяжский с/о, Николаевский с/о, Зачепиловка.